美容クリニックとおにぎりの専門店がコラボレーションした一日限りの「子ども食堂」が、おととい(15日)岡山市北区で開かれました。 【写真を見る】美容クリニックとおにぎりの専門店がコラボ一日限りの「子ども食堂」開設「地元の食材への関心を」 子どもたちに無料で配られたのは、栄養バランスが考慮されたおにぎり弁当です。TCB東京中央美容外科の医師が監修し、岡山県内でおにぎり店を展開する山田村が作りました。