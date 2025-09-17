アカペラグループ「RAGFAIR」の土屋礼央さん（写真：主婦の友社）【写真】"ハモネプ"で一世風靡、アカペラグループ「RAGFAIR」の土屋礼央さんアカペラグループ「RAG FAIR」のメンバーとしてデビュー。現在はラジオパーソナリティーや執筆業などでも活躍する土屋礼央さんは発声障害で一時、音楽活動を休止していました。その時のこと、そしてどう挫折を乗り越えたのか。土屋さんの著書『捉え方を変えてみたら大抵の事が楽しくな