【その他の画像・動画等を元記事で観る】 音楽番組『Star Song Special』のシーズン2が、10月2日より配信開始となる。 ■シーズン2ではジュニアが自由にアピールする新コーナーも登場 “スターの原石”であるジュニアと、“現役のスター”として活躍する先輩アーティストが出演する音楽番組『Star Song Special』。2025年2月より全12回にわたって配信され、最終回で「10月から