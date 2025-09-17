レアル・マドリードに所属するフランス代表FWキリアン・エンバペが、クラブ通算50ゴールを記録した。クラブ公式サイトが伝えている。エンバペは16日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第1節のマルセイユ戦に先発出場すると、0−1で迎えた29分にPKから同点弾を決めると、72分にはダニエル・カルバハルが一発退場となりながら、81分にも再びPKから勝ち越しゴールを挙げ、2−1での逆転勝利に貢献を果たした。