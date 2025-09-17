広陵高校野球部の暴力事案を巡り、一部部員らの弁護士はSNSの開示請求などを進めるとしています。広陵高校野球部を巡っては暴力事案に関して、SNS上でさまざまな情報が拡散されています。こうした中、複数の部員や保護者の代理人弁護士は16日、「関係のない部員を中傷するなど誤った事実を前提としているものが多数存在している」などとして、法的手続きをとることを明らかにしました。投稿の削除要請や、発信者情報の開示請求を進