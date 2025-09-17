この記事をまとめると ■ホンダは欧州でアルティメットエディションを発売しシビックタイプRの欧州販売を終了 ■販売終了は欧州の排出ガス規制をクリアすることが難しいため ■日本ではまだ厳しい排出ガス規制はなされていないためにすぐに終売になることはない アルティメットエディション登場でシビックタイプＲ終了の危機!? ホンダのモータースポーツへのスピリットを市販車に投入したことで高い人気を誇るタイプR。現在はシ