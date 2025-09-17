９月１７日朝の北海道内は、局地的に一時強い雨が降りました。天気はゆっくり回復に向かう見込みですが、残暑から一転、日中と朝晩の寒暖差などに注意が必要です。午前６時ごろ、地面を叩きつけるような激しい雨が降った小樽市。１７日朝の道内は札幌中心部でも大きな水たまりができました。車もヘッドライトを点けて走行するなど、一時強い雨に見舞われました。１７日午後にかけて雲が広がりますが、雨雲は抜け、天気はゆっくりと