17日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比110円高の4万4750円と大幅高で推移。日経平均株価の前場現物終値4万4995.79円に対しては245.79円安。出来高は2万1136枚となっている。 TOPIX先物期近は3131.5ポイントと前日比11ポイント安、現物終値比24.06ポイント安で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 44750