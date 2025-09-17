ことし7月の県内の有効求人倍率は1.37倍と前の月に比べ0・05ポイント低下しました。山口労働局の発表によりますと、7月の県内の有効求職者数は1万9929人、有効求人数は2万7229人でした。その結果、有効求人倍率は1.37倍となり、前の月を0.05ポイント下回りました。全国平均は1.22倍で1.5ポイント上回っています。新規求人数を産業別に前の年の同じ月と比較し100人以上増加した産業は医療福祉で一方、100人以上減少したのは他に分類