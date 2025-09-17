米軍は、空母艦載機による離着陸訓練を17日午後から山口県・岩国基地で始めます。米軍が実施するとしているのは、「FCLP」と呼ばれる空母艦載機の離着陸訓練です。パイロットが着艦資格を取得するための訓練で、大きな騒音を伴うことから従来は東京の離島・硫黄島でおこなわれています。しかし火山噴火の影響で、島での訓練ができず、25年ぶりに岩国基地で実施されます。広島県は16日、騒音への懸念からアメリカ大使館などに訓練の