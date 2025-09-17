◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京・国立競技場)男子110mハードル決勝が16日に行われ、村竹ラシッド選手が13秒18で5位入賞。メダルにはあと0秒06届かず、レース直後は号泣しました。それでもレース前の選手紹介では人気漫画のポーズを披露し、会場を盛り上げました。メダル目前まで迫った今大会。盛り上げたのはレースだけではありません。15日の予選の選手紹介では、『ボボボーボ・ボーボボ』のポーズで登場。16日準決勝では、『