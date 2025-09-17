ｉＰｈｏｎｅのアップストアにＴｉｋＴｏｋが見える/Brook Joyner/CNN（ＣＮＮ）中国系動画共有アプリ「ＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）」が米国で使用できなくなる事態の回避に向けて、米国のベンチャーキャピタル会社や投資ファンド、ＩＴ企業などが出資する米新会社を設立し、米国内でＴｉｋＴｏｋを運営する枠組みが提案されている。関係者がＣＮＮに明らかにした。この枠組みは、スペインのマドリードでこのほど行われた米中