米歌手で女優のバーブラ・ストライサンドが日本時間１７日、現地１６日に死去した米名優ロバート・レッドフォードさんを追悼するメッセージをインスタグラムで発した。２人は１９７３年の名作映画「追憶」（原題ＴｈｅＷａｙＷｅＷｅｒｅ）で紆余曲折を経て別れるカップルを演じ、観客の涙を誘った。バーブラは、「追憶」のカットとみられるツーショット写真を添え「撮影セットでの日々は、エキサイティングかつ濃密、そ