札幌FWマリオ・セルジオは相手を踏んで一発退場Jリーグは9月16日、J2リーグ第29節の北海道コンサドーレ札幌対いわきFCの試合で退場となっていた札幌FWマリオ・セルジオに1試合の出場停止処分を下すと発表した。この試合で先制していた札幌だったが、前半36分にはMF荒野拓馬がいわきMF五十嵐聖己に対する足の裏を見せた危険なタックルで一発退場となると、前半のうちに同点に追いつかれ、後半開始2分には逆転ゴールも決められて