東京世界陸上陸上の世界選手権東京大会は連日、国立競技場で超人たちが熱戦を繰り広げている。第3日の15日に行われた女子3000メートル障害予選では、サラ・テイト（英国）が水濠で転倒して足首を負傷。無念の途中棄権となった。24歳のテイトにとって初めての世界陸上は、厳しい舞台となった。予選2組で駆けたが、最初の水濠で転倒。立ち上がってレースを続けようとしたものの、足首を痛めており、数歩進んだところで倒れこん