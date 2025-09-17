本拠地フィリーズ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、本拠地フィリーズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。初回のマウンドでナ・リーグ本塁打王争いをするカイル・シュワーバー外野手と“直接対決”し、見逃し三振に仕留めた。初回のマウンドで1番ベイダーを二ゴロに打ち取り、2番シュワーバーと対峙。初球は163.7キロでファウル。カーブ、カットボールで追い込み、最後は143キロのスライダーで見