【モデルプレス＝2025/09/17】日向坂46の小坂菜緒が、17日発売の「週刊少年マガジン」（講談社）42号の表紙に登場する。【写真】日向坂46小坂菜緒、ノースリーブで素肌輝く◆小坂菜緒「週刊少年マガジン」表紙登場15thシングル「お願いバッハ！」でWセンターを務める小坂が同誌の表紙に登場。今号では、素肌が輝くノースリーブ姿で、弾ける笑顔やアンニュイな表情など、多彩な表現で魅せている。（modelpress編集部）【Not Sponsor