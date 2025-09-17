髪色は印象を左右する重要な要素のひとつ。今回は、40・50代におすすめしたい「グレージュカラー × 大人ヘア」をご紹介します。肌馴染みがよく上品な雰囲気のグレージュが大人女性の魅力を自然に引き立ててくれそう。大人女性にぴったりなヘアスタイルをさっそくチェック！ まろやかで上品なショコラグレージュ @tatsuyadream1101さんが「ショコラグレージュ × ミディアムレイヤー