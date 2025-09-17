元迷惑系YouTuberで奈良市議会議員のへずまりゅう氏が2025年9月16日、「18日に議長と副議長に呼び出され宣告されることになりました」と報告した。「怒鳴らないと存在意義できない自分の不甲斐なさ」へずま氏は12日に開かれた奈良市市議会での一般質問の際、仲川げん（元庸）市長に対し、自身が力を入れている奈良公園の鹿への暴力行為について質問した。その際、仲川氏の答弁に不満をあらわにし、「どのツラを下げて市長をやって