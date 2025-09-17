コメの価格の高止まりが続く中、北九州市で17日、「新米まつり」が開かれています。 北九州市小倉南区のJA直売所で行われている「新米まつり」では、地元で収穫された「コシヒカリ」や「夢つくし」が5キロ4500円で販売されています。これは、地元のコメを味わってもらおうと、新米が販売されるこの時期に毎年行っているものです。 物価高対策として500円値引きクーポンが配られ、多くの買い物客でにぎわいました。JA北