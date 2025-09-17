世界カデ柔道選手権 女子52kg級優勝／白金里桜さん 柔道の国際大会で優勝した創志学園高校2年の白金里桜さんに、17日、岡山市人見絹枝スポーツ顕彰の「特別スポーツ栄誉賞」が贈られました。 白金さんは8月、ブルガリアで開かれた柔道の世代別の国際大会「世界カデ柔道選手権」の女子52kg級で初優勝を果たしました。 白金さんは10月、滋賀県で開かれる国民スポーツ大会に岡山県代表として出場する