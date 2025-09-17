愛知県一宮市でアパートの水漏れを巡る近隣トラブルの仲裁に入った男が、住人の男性の頭などをスコップで殴った殺人未遂の疑いで逮捕されました。警察によりますと、逮捕されたのは一宮市大和町に住む無職・丸谷久志容疑者(70)で、16日午前10時すぎ、自宅アパートの駐車場で男性(77)の頭などを殺意を持ってスコップで殴った疑いが持たれています。男性は、顔や両肩に全治2週間の軽傷を負いました。男性は、上