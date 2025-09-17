ブレインウッズは、汎用的な研修では補いきれなかった「現場で使える英語力」の習得を目的に、「受講者一人ひとりの業務や役職に則したカリキュラム」と「英語で“話せる自分”を引き出すアプローチ」を軸とした研修プログラムを強化しました。 ブレインウッズ ブレインウッズは、汎用的な研修では補いきれなかった「現場で使える英語力」の習得を目的に、「受講者一人ひとりの業務や役職に則したカリキュラム」と