世界陸上、第５日（１７日、国立競技場）ナイトセッションの見所を紹介する。注目は男子２００メートル予選。８月に日本歴代３位タイの２０秒１１をマークした勢い抜群の鵜沢飛羽（ＪＡＬ）が大本命。「例年と比べて確実に力はついてきている。自信を持って大会に臨める。決勝進出を一番の目標にしたい」と２００３年銅メダルの末続慎吾、１７年７位のサニブラウン・ハキームに続く３人目のファイナルを目指す。５大会連続６