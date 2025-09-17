報知盃の第６２回東京記念・Ｓ２は１７日、大井競馬場でステイヤー１４頭が２４００メートルを争う。ＹｏｕＴｕｂｅの「馬トクちゃんねる」で予想を展開する落語家の林家希林が南関東の重賞予想に挑戦。各馬の臨戦過程を踏まえながら、展開重視で本命馬を導き出した。持久力勝負で勝機今年は１４頭立てになった長丁場のレース。持久力が問われるだけでなく、スタート直後に３コーナーを迎えるためポジション取りが重要で、騎手