１１人組グローバルボーイズグループ・ＩＮＩのインタビュー企画、第９弾はキラキラアイドル担当の尾崎匠海（２６）。１５日に終了したバンテリンドームナゴヤでの３ＤＡＹＳ公演には「ＭＩＮＩ（ファンの総称）の皆さんも満足してくれたと思う」と笑みを浮かべた。尾崎匠海＆藤牧京介（ＩＮＩ）として出演した長崎での音楽フェスには「２人のステージは初めてだったから緊張した」とも。「ＰＲＯＤＵＣＥ１０１ＪＡＰＡＮ