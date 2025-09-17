9月16日午後、高知県高知市の県道で道路を歩いて渡っていた女性が横からきた軽自動車にはねられ、死亡しました。事故があったのは高知市朝倉丙の県道朝倉・伊野線です。警察によりますと、9月16日午後5時50分頃、道路を南から北に向けて歩いて渡っていた近くに住む警備員の宮地正美さん（61歳）が横から来た軽自動車にはねられました。この事故で、宮地さんは高知市内の病院に運ばれましたが、頭などを強く打っており約2時間半後に