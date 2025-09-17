ROBOZは、韓国・釜山で開催される「Busan World Drone Festival 2025」に出場し、1,000機による大型ドローンショーを披露します。 Busan World Drone Festival 2025  会場： 釜山港・北港親水公園一帯(North Port Water Park)内容： 日本・アメリカ・中国の3カ国のドローンライトショーを鑑賞し、専門審査員(50％)と観覧客(50％)の投票により部門別表彰国を決定。日程： 前夜祭 花火×ドローンシ