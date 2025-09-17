東京2025世界陸上3日目で、今大会初の世界新記録が誕生した。男子棒高跳のA.デュプランティス（26、スウェーデン）が6ｍ30と、自身が持っていた記録を1cm更新し、国立競技場は熱狂の坩堝と化した。デュプランティスの偉業で思い出されるのは、1980〜90年代に世界記録を17回更新したS.ブブカ（ソ連→ウクライナ）だ。34年前の91年東京世界陸上の金メダリストでもある。2人のレジェンドは似ている点も多いが、実は違いもある。2人の