日向坂46の小坂菜緒（23）が、10日発売の『週刊少年マガジン』42号（講談社）の表紙＆巻頭グラビアに登場している。【写真】美しすぎる横顔を見せた小坂菜緒同グループの15thシングル「お願いバッハ！」では、前号の『マガジン』に登場した金村美玖とともにWセンターを務める小坂。笑顔でソファに横たわる姿や、アンニュイな表情でたたずむ美しい横顔まで、さまざまな表情のグラビアを披露している。同号の巻頭カラー漫画は