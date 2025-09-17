¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤ª¸«Á÷¤ê·Ý¿Í¤·¤ó¤¤¤Á¡Ê40¡Ë¤¬¡¢16Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦µÜÇ÷ÇîÇ·¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖµÜÇ÷¤Ç¤¹¥Ã!¡×¤Ë½Ð±é¡£Îø°¦»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¼Â¤Ï¤ä¤é¤«¤·¤Æ·ù¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë·Ý¿Í¡×¤È¤·¤Æ¡¢³¹Î¢¤Ô¤ó¤¯¤È¤È¤â¤ËÅÐ¾ì¡£·à¾ì¤Ç¥Í¥¿¤Ï¤·¤Ê¤¤¡Ö·Ý¿Í¤«¤é·ÝÇ½¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤·¤ó¤¤¤Á¤Î½Ð±éÎÁ¤â¾å¤¬¤ê¡¢µÙ¤ß¤Ê¤¯»Å»ö¤ËÎå¤àËèÆü¤Î¤è¤¦¤À¡£2022Ç¯¡¢¥Ô¥ó·Ý¿ÍÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡ÖR¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢»Å»ö¤Ï½çÄ´¤À¤¬Îø°¦