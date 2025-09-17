7人組グループ・なにわ男子の長尾謙杜が劇場映画初主演を務めた映画『おいしくて泣くとき』Blu-ray＆DVD（10月8日発売）豪華版に収録されるメイキング映像「Making of おいしくて泣くとき」のダイジェスト版が公開された。【動画】長尾謙杜＆當真あみの胸キュンシーンが解禁原作は作家・森沢明夫氏による同名小説。繊細な人間ドラマに定評のある横尾初喜監督がメガホンをとり、長尾、當真あみらフレッシュなキャストを迎えて実