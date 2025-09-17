パレスチナ自治区ガザ北部の最大都市・ガザ市の制圧に向け、地上作戦を開始したイスラエル軍は、制圧までに数か月かかるとの見通しを示しました。イスラエル軍は16日、ガザ北部にある最大都市・ガザ市の制圧を目指し、地上作戦を始めました。軍の報道官は「戦争目的を達成するまで、必要なだけ作戦を続ける」としたうえで、ガザ市の制圧には「数か月を要する」との見方を示しました。そのうえで、「都市を一掃するには、さらに数か