退陣することを表明している石破総理は来週アメリカを訪問し、国連総会で一般討論演説をおこなう方向で調整しています。第2次世界大戦のあと、国際平和と安全の維持などを目的に設立された国連で、石破総理は中東情勢やウクライナ侵攻を踏まえ、戦後80年の節目に国連の役割などについてメッセージを発信したい考えです。