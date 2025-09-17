12日の記録的な大雨で浸水した三重県四日市市の地下駐車場で、排水作業が完了しました。ただ、取り残された車の運び出しについては、まだ見通しが立っていません。12日夜、四日市市では、観測史上最大となる1時間に123.5ミリの猛烈な雨が降り、駅前の地下駐車場が浸水しました。中部地方整備局によりますと、17日午前10時、貯まった水の排水作業は完了したということです。ただ、電源が回復しておらず、安全が確保できていないとし