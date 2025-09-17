◇ナ・リーグドジャース─フィリーズ（2025年9月16日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が16日（日本時間17日）、本拠でのフィリーズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。3回まで相手打線を無安打に封じた。初回は先頭・ベーダーをニゴロに打ち取ると、ナ・リーグ本塁打王争いで53本でトップを走る“ライバル”シュワバーへの初球でメジャー自己最速タイとなる101・7マイル（約163・6キロ）を計測するなど、気