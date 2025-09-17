YouTubeチャンネルで配信された「【卒乳すべき？】添い乳でしか眠れず…長期授乳の良し悪し（お手紙シリーズ）」で、12人の子どもを育ててきた助産師HISAKOさんが、長期にわたる夜間の授乳について語った。「ママと子供がご機嫌なら何歳まで続けてもOK」と、自身の経験と科学的知見の双方から持論を展開した。 動画冒頭、HISAKOさんは「母乳育児をいつまでやれば良いかというエビデンスは実はなくて、みんな違う」と前置