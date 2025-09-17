自民党の総裁選をめぐり、党の選挙管理委員会は立候補者による地方遊説を東京・大阪・名古屋の3大都市でおこなう方針を決めました。今月22日告示、来月4日投開票の総裁選をめぐり、党の選挙管理委員会はきょう午前、討論会や地方遊説の詳細などについて意見を交わしました。終了後、逢沢選挙管理委員長は東京都内・大阪市・名古屋市の3か所で地方演説会をおこなうとあきらかにしました。また、討論会は3回実施する予定です。一方、