現職の田畑裕明議員を支部長から外している衆議院富山1区の候補者選考について、自民党富山市連は所属議員だけでなく、女性や若い世代も含めて選考委員を選ぶ方針です。自民党富山市連はきょう午前、会合を開き、田畑裕明議員の無断・架空の党員登録問題などを受けて空席となっている、次の衆議院富山1区の候補者選考について話し合いました。市連は、選考委員会を作り候補者を選ぶことにしていて、きょうは選考委員の顔ぶれとして