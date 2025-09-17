能登半島地震からの復旧・復興を進めるため、新田知事はきのう国土交通大臣に要望書を手渡し「前向きな姿勢だった」と明らかにしました。要望書は、液状化対策工事に関わる財政支援などを求めるもので、きのう、新田知事が視察のために来県した中野洋昌国土交通大臣に手渡しました。去年の能登半島地震で液状化が発生した自治体では、対策に「地下水位低下工法」を採用する見込みで、県は、維持管理費などの支援のための基金を作る