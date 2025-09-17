イヤホンヘッドホン専門店「eイヤホン」YouTubeチャンネルにて、PRスタッフ・はまちゃんが、ソニー最新の有線ゲーミングイヤホン「INZONE E9」を徹底レビューした。「ついに、ソニーが有線イヤホンでゲーミングイヤホンを出したぞー!」との興奮あふれる語り始めで、実機の体験や注目ポイントを5つにまとめて紹介している。 はまちゃんは同製品について「プロ仕様の音」「ソニーの技