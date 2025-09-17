アメリカのトランプ大統領に近い保守系の活動家が殺害された事件で、容疑者の男がオンラインで初出廷しました。ユタ州の大学で講演していたチャーリー・カーク氏（31）が銃撃され死亡した事件で、検察は16日、タイラー・ロビンソン容疑者（22）を殺人など7つの容疑で訴追し、死刑を求刑する方針を表明しました。これまでの捜査で凶器とみられるライフルや銃弾からはロビンソン容疑者のDNAが検出され、家族や同居人に対して、犯行を