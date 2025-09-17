「ドジャース−フィリーズ」（１６日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手がまさかのハプニングに見舞われた。初回の走塁でユニホームの左臀部部分と左膝付近が破れており、そのままマウンドへ上がる異例の事態となった。初回先頭の第１打席で二塁内野安打を放って出塁。２死後、Ｔ・ヘルナンデスの遊ゴロで二塁へ滑り込んだ。ユニホームにはべっとりと土がつき、左臀部と左膝付近が破けるアクシデントが発生した。ベ