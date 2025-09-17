「元祖メガネっ子アイドル」のタレント時東ぁみ（37）が17日までにブログを更新。胃腸炎と診断されたことを報告した。時東は14日に鹿児島県・奄美大島で行われた防災イベント「奄美豪雨災害から15年親子で防災を学ぼう」に出演したが、翌日の投稿で「イベントの途中から体に異変があり体調を崩してしまいました」と報告。「昨日の11:30に食べたお弁当以来何も食べられず…ようやく先ほどお味噌汁が飲めました。。。」と状況を