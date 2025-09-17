キャピタルA（旧エアアジアグループ）傘下のアジア・デジタル・エンジニアリングは、エールフランス・インダストリーズ・KLMエンジニアリング＆メンテナンス（AFI KLM E＆M）と長期部品供給契約を締結した。エアアジアがマレーシアとタイを拠点に運航する、最大377機のエアバスA321neoに対して包括的サポートを提供する。契約にはエアバスA320neoとエアバスA330型機への継続的なサポートも含まれている。アジア・デジタル・エンジ