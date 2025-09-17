９月１６日、ＮＴＴ西日本で固定電話の通信障害が発生しましたが、兵庫県伊丹市では１１９番通報がつながらず救急搬送が遅れた男性が死亡しました。警察によりますと１６日午後４時２０分ごろ、伊丹市のリサイクル会社で従業員の男性（５２）が意識不明になり、社長が１１９番通報しましたがつながらなかったということです。その後、社長は１１０番し、警察を通じて１５分遅れで救急搬送を要請。男性は病院で死亡が確認され