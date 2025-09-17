デリバリーヘルスを装って売買春の仲介をしていたとして、大阪府警は売春防止法違反の疑いで、中国籍２人を含む男３人を逮捕しました。大阪府警は、容疑者らが中国人観光客をターゲットに違法な収益を上げるビジネスモデルを構築していたとみて、実態解明を進める方針です。▽クチコミで“本番行為ができる”とうたっていたか大阪府警が９月１６日夜に売春防止法違反の疑いで逮捕したのは、▽派遣型風俗店の店長で中国籍のグ