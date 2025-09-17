今月12日の大雨で水没し、274台の車が被害を受けた、三重県四日市市の地下駐車場の排水作業が終わりました。 【現場の画像】274台が被害… 三重･四日市市の地下駐車場 地下2階は水没 地下1階は約1m浸水 今月12日、観測史上最大の1時間123.5ミリの雨が降った三重県四日市市では、近鉄四日市駅前にある地下駐車場「くすの木パーキング」の地下2階部分が水没し、地下1階部分も水につかりました。 国土交通省によりますと、駐