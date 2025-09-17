運転を見合わせていたＪＲ函館線・小樽ーほしみ駅間の列車ですが、午前１１時１５分ごろから順次運転を再開しているということです。９月１７日朝、ＪＲ函館線・小樽と小樽築港駅の間で信号通信設備に不具合が発生しました。点検のため、小樽ーほしみ駅間の札幌方面に向かう列車が運転を見合わせていましたが、午前１１時１５分ごろから順次運転を再開しているということです。