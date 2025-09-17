法人税およそ2900万円を脱税したとして、都内のシステムエンジニアの派遣会社と代表が刑事告発されました。東京国税局から刑事告発されたのは、システムエンジニアの派遣会社「BSS」と田中誠代表です。関係者によりますと、田中代表は去年までの3年間で、取引先に架空の請求書を作成させ、仕入れ高として計上するなどして、およそ1億1800万円の所得を隠し、法人税およそ2900万円を脱税した疑いが持たれています。田中代表は、脱税